لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سقوط أمطار على مدن ومراكز كفر الشيخ- صور

05:59 ص الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اثار امطار
  • عرض 5 صورة
    جانب من سقوط الأمطار (1)
  • عرض 5 صورة
    جانب من اثار الامطار
  • عرض 5 صورة
    سقوط الامطار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار مصاحبة برياح خفيفة دون التأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة.

وشهدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، على مدار الساعات الماضية حتى الوقت الحالي تلقي إخطارات من رؤوساء الوحدات المحلية ومسئوليها بشأن سقوط أمطار في عدد من المناطق التابعة لوحداتهم.

وجاءت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، كالآتي: الكبرى 19 درجة والصغرى 16 درجة، والرطوبة تصل إلى 46 %، والرياح 31 متر كيلو في الساعة مع التوقع بسقوط أمطار.

سقوط أمطار على مدن ومراكز كفر الشيخ أمطار على مدن ومراكز كفر الشيخ سقوط أمطار أمطار على كفر الشيخ أمطار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان