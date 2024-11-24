سقوط أمطار على مدن ومراكز كفر الشيخ- صور

"في أقل من 24 ساعة".. قرية بالمنوفية تتشح بالسواد عقب وفاة شاب وطفلة

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار مصاحبة برياح خفيفة دون التأثير على حركة السير في الطرق العامة والسريعة.

وشهدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، على مدار الساعات الماضية حتى الوقت الحالي تلقي إخطارات من رؤوساء الوحدات المحلية ومسئوليها بشأن سقوط أمطار في عدد من المناطق التابعة لوحداتهم.

وجاءت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، كالآتي: الكبرى 19 درجة والصغرى 16 درجة، والرطوبة تصل إلى 46 %، والرياح 31 متر كيلو في الساعة مع التوقع بسقوط أمطار.