إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب- محمد فتحي:

أعلنت المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الواحدة صباحًا؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف المركز الإعلامي، أن شدة الرياح بلغت 34 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، إذ تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

كما شملت التعليمات تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.