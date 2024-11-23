"حفر بئر صدقة على روحها".. حملة إنسانية لتخليد ذكرى "منار خالد" طالبة تمريض المنوفية -صور

"في أقل من 24 ساعة".. قرية بالمنوفية تتشح بالسواد عقب وفاة شاب وطفلة

المنوفية- أحمد الباهي:

دشّن أصدقاء وعائلة طالبة التمريض "منار خالد" ضحية حادث غرق ترعة القاصد بالمنوفية، اليوم السبت، حملة على منصات التواصل الاجتماعي؛ لجمع تبرعات مالية لحفر بئر مياه كصدقة جارية على روحها ، وأطلقوا عليها لقب "شهيدة العلم"، ولاقت الحملة تفاعلاً كبيرًا.

وكانت "منار خالد محمد أبو عابدة" 22 عامًا، تعرضت لحادث مأساوي صباح الخميس، أثناء استقلالها سيارة أجرة من قريتها جنزور إلى شبين الكوم في إتجاه كلية التمريض، إذ سقطت السيارة في ترعة القاصد أمام قرية كفر جنزور، مما أسفر عن وفاتها وإصابة 7 آخرين.

وتوجه محافظ المنوفية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث وشهد أعمال انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد، فيما ألقت الشرطة القبض على السائق للتحقيق معه والوقوف على أبعاد وظروف الحادث.

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