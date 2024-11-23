تصوير "العتاولة 2" يتسبب في شلل مروري بالإسكندرية.. مناطق اختنقت وطرق توقفت - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

توقفت حركة المرور بشكل شبه كامل في شوارع وطرق رئيسية بشرق ووسط الإسكندرية، اليوم السبت، بما في ذلك طريق الكورنيش وطريق الحرية شارع أبوقير، بسبب تصوير مشاهد من مسلسل "العتاولة 2".

وشهد طريق الكورنيش ارتباكًا مروريًا كبيرًا، نتيجة تصوير مشاهد من المسلسل، مما أدى إلى زحام وتكدس مروري وصل إلى حد الشلل في حركة الطريق الرئيسي والطرق الفرعية.

وامتد الاختناق المروري إلى مناطق محطة الرمل، الشاطبي، كامب شيزار، الإبراهيمية، سبورتنج، كليوباترا، سيدي جابر، رشدي، ستانلي، جليم، والاتجاه القادم من سيدي بشر إلى وسط المدينة، ومنطقة دوران باب شرقي بداية طريق الحرية، وصولا إلى الطرق الفرعية مثل شارع بورسعيد وتقاطع شارع قناة السويس وشارع المشير بسيدي جابر، مما زاد من تعقيد الوضع.

واستمر هذا الازدحام لنحو خمس ساعات، مما أثار استياء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في سياراتهم لفترات طويلة.

وحاول بعض سائقي الأجرة استغلال الوضع بزيادة تعريفة الأجرة على المواطنين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية ونشوب مشاحنات بين السائقين بسبب التوتر والضغط الناتج عن الزحام.

ورغم تدخل السلطات المحلية في محاولة لتخفيف الازدحام، إلا أن تأثير التصوير كان كبيرًا لدرجة أن الحركة المرورية لم تعد إلى طبيعتها إلا بعد ساعات من انتهاء التصوير.

وطالب المواطنون بضرورة تنظيم أفضل لتصوير المشاهد السينمائية في المناطق الحيوية لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل.

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