محافظ السويس يشيد بدور النوبة في حرب أكتوبر: أصحاب الشفرة -صور

السويس - حسام الدين أحمد:



أكد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أن أهل النوبة الكرام هم أصحاب البصمة في شفرة حرب أكتوبر المجيدة، وجزء أساسي من نسيج الوطن العظيم الذي يتكاتف أبنائه معا في صنع المعجزات والبطولات.



وجاء ذلك خلال احتفالية نادي النوبة بمرور 100 عام على تأسيس النادي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والمهندس أحمد النوبي رئيس النادي، والقيادات الشعبية والتنفيذية.



ووجه محافظ السويس، الشكر للقائمين على النادي لجهودهم المبذولة من أجل رفع كفاءة هذا الصرح الرياضى بالشكل الحالي لخدمة أبناء محافظ السويس جميعا، وذلك بخطوات لها بصمة في المجال الرياضي والثقافي وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة للحفاظ على التراث النوبي.



وأعرب المحافظ، عن تمنياته بمزيد من السنوات ملؤها العطاء والنجاح المستمر، وأن تستمر شعلة النادي بالسطوع لتشمل خدمة أهل النوبة وأهل محافظة السويس والتوسع لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وعقب على مهارة لاعبي النادي وتمنى أن يصعد فريق النوبة لكرة القدم لدوري المحترفين قريبا.



وحرص محافظ السويس، ووزير الشباب والرياضة على المشاركة في تكريم أسماء مؤسسي النادي، وأعضاء مجلس الادارة الذين ساهموا في إقامة هذا الصرح الرياضي الكبير على أرض السويس.