ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الغربى فى الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ينشر "مصراوي"، أسماء ضحايا حادث التصادم المروع التى وقع بين ثلاث سيارات، على طريق أسيوط الغربي، ما أسفر عن مصرع ستة أشخاص وإصابة سبعة عشر آخرين.

ووقع الحادث بمدخل طريق أسيوط الغربي في حدود محافظة الفيوم، حيث اصطدمت سيارتا ميكروباص بسيارة ملاكي، مما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية الكبيرة.

وتضمنت قائمة وفيات الحادث كلاً من: شيماء علي عبد السلام عبد الوهاب (25 عامًا) من بني سويف، وأشرف عبدالله محمد شلبي (43 عامًا) من سمسطا ببني سويف، وشكري صابر عبد الوهاب (45 عامًا) من با ببني سويف، ومختار معاذ عبد الرحمن حسين (38 عامًا) من بني سويف، وسعيد حبيب ناصر منصور (60 عامًا) من حي روض الفرج، وإيمان راضي عبد الفتاح خليل (45 عامًا) من حي إمبابة بالجيزة.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا بالحادث، وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفيات جامعة الفيوم وطامية وسنورس المركزي.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أجراها العقيد وائل عبد الحي وكيل إدارة مرور الفيوم، فإن سبب الحادث يعود إلى السرعة الجنونية التي كان يقود بها سائقا سيارتي الميكروباص والملاكي.

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