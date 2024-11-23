تصوير "العتاولة 2" يعطل حركة المرور بالإسكندرية ويثير غضب المواطنين -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي

شهد طريق الكورنيش في الإسكندرية، اليوم السبت، ارتباكًا مروريًا كبيرًا بالتزامن مع تصوير مشاهد من مسلسل "العتاولة 2"، مما أدى إلى زحام وتكدس مروري وصل إلى حد الشلل في حركة الطريق الرئيسي والطرق الفرعية.

وتسببت أعمال التصوير التي جرت في منطقة حيوية بطريق الكورنيش قرب منطقة ستانلي، في توقف حركة المرور بشكل شبه كامل وامتداد الزحام إلى الطرق الفرعية مثل شارع بورسعيد وتقاطع شارع قناة السويس، مما زاد من تعقيد الوضع.

وأدى هذا الازدحام الذي استمر لنحو 4 ساعات في استياء بين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في سياراتهم لفترات طويلة.

فيما حاول البعض من سائقي الأجرة استغلال الوضع بتجزئة المسافات على طريق الكورنيش، وزيادة تعريفة الأجرة على المواطنين لصعوبة الوصول إلى وجهاتهم وفق خطوط السير المعتادة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية، ونشبت مشاحنات بين سائقين بسبب التوتر والضغط الناتج عن الزحام.

ورغم تدخل السلطات المحلية بالمحافظة في محاولة لتخفيف الازدحام، إلا أن تأثير التصوير كان كبيرًا لدرجة أن الحركة المرورية لم تعد إلى طبيعتها إلا بعد ساعات من انتهاء التصوير، وسط مطالبات بضرورة تنظيم أفضل لتصوير المشاهد السينمائية في المناطق الحيوية لتجنب مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وتجمعت في منطقة ستانلي عددا من الحافلات المجهزة لتلبية احتياجات فرق الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث تحتوي على معدات التصوير، الإضاءة، الصوت وغيرها.

وكان أبطال مسلسل العتاولة، بدأوا تصوير مشاهد الجزء الثاني، في نهاية أكتوبر الماضي، والعمل يدور في إطار شعبي تشويقي بمدينة الإسكندرية.