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قلبه توقف فجأة.. وفاة مواطن داخل سيارة فى دمياط

07:27 م السبت 23 نوفمبر 2024
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    وفاة مواطن داخل سيارة فى دمياط
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المنوفية- أحمد الباهى:

تداول أهالي محافظة المنوفية على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة رجل توفاه الله إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء استقلاله "سرفيس شطا" بمحافظة دمياط، نُقل على إثرها إلى المستشفى التخصصي بدمياط، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتبين أن المتوفى يُدعى "عصام محمد حنفي شعلان" 57 عامًا، مقيم بقرية طنبشا بمركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، وتمكنت أسرته من الوصول له وبدء إجراءات إنهاء تصاريح الدفن، تمهيدًا لتشييع جثمانه في مسقط رأسه.

المستشفى التخصصي بدمياط محافظة المنوفية بركة السبع وفاة مواطن داخل سيارة أزمة قلبية
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