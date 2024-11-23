"عمرة بدلًا من حفل زفاف".. خطيب ضحية حادث ترعة القاصد يكشف أمنيتها الأخيرة -صور

المنوفية - أحمد الباهى:

لا تزال محافظة المنوفية تعيش حالة حزن بعد وفاة "منار خالد" صباح الخميس الماضي، إثر غرق سيارة أجرة كانت تستقلها في طريق ذهابها لكلية التمريض بشبين الكوم، بالإضافة لإصابة 7 آخرين نجوا من الحادث الصعب.

السائق تلاعب بالسيارة

شهود عيان شرحوا كيفية وقوع الحادث بعدما تنافس قائد سيارتهم الأجرة مع أخرى ملاكي، تسبب في خروج المركبة عن تحكم السائق، ومال بشكل مفاجئ باتجاه ترعة القاصد وانزلق بها إلى المياه قبل أن يتمكن من القفز منها والنجاة بنفسه، ثم هربه من موقع الحادث.

ونتج عن الحادث 8 مصابين بينهم طالبة الفرقة الرابعة "منار خالد محمد أبو عابدة" 22 عامًا، والتي لقيت مصرعها في الحال، ونقل جثمان الفتاة المتوفاة والمصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد، فيما انتقل محافظ المنوفية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع وأعمال انتشال السيارة.

حزن كبير بالمنوفية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور "منار" على نطاق واسع مصحوبة بدعوات لها، فضلاً عن نشر صور خطوبتها بداية شهر فبراير الماضي، ومنشورًا كتبته رآه أصدقاؤها أمنيتها قبل الوفاة، كتبت فيه: "عابرون والدنيا ليست لنا، سنمضي يومًا تاركين خلفنا كل شئ، ربنا اختم حياتنا بعمل صالح نلقاك به"، معتبرين أن مُناجاتها اسُجيب لها، ونالت منزلة الشهداء بوفاتها غريقة وأثناء ذهابها لتلقي العلم "حسب وصفهم".

آخر تواصل

في ذات السياق، عبّر الشاب أحمد الششتاوي خطيب "منار خالد محمد أبو عابدة" طالبة الفرقة الرابعة بكلية التمريض بشبين الكوم، عن حزنه الشديد على فقدها، وكشف عن آخر تواصل بينهما قبل وقوع الحادث بدقائق، إذ أيقظته من نومه ليذهب إلى عمله واطمأنت عليه، ولاحقًا أرسلت له رسالة عبر تطبيق "واتساب".

كان نفسها فى عمرة

وأكد "الششتاوي" لـ"مصراوي"، أن "منار" اقنعته واتفقا سويًا على إلغاء فكرة حفل الزفاف والسفر بتكلفته لأداء العمرة بالمملكة العربية السعودية، مُتابعًا: "مكنتش بتحب سماع الأغاني خالص، وقالت بعد ما تخلص الكلية هسافر معاك بالفستان الأبيض نعمل عمرة بدل الفرح".

وكانت "منار" تعرضت لحادث مأساوي صباح الخميس الماضي، أثناء استقلالها سيارة أجرة من قريتها جنزور إلى شبين الكوم في اتجاه كلية التمريض، إذ سقطت السيارة في ترعة القاصد أمام قرية كفر جنزور، مما أسفر عن وفاتها وإصابة 7 آخرين، وقد ألقت الشرطة القبض على السائق للتحقيق معه والوقوف على أبعاد وظروف الحادث.

وشيع أهالي قرية جنزور، من المسجد الشرقي، مساء الخميس، جثمان "منار"، إلى مقابر عائلتها، وذلك عقب انتهاء تصاريح الدفن من مستشفى شبين الكوم التعليمي.

اقرأ أيضًا:

جثة و7 مصابين.. بيان رسمي يكشف تفاصيل سقوط ميكروباص في ترعة بالمنوفية

بينهم طلاب.. سقوط ميكروباص في ترعة القاصد بالمنوفية وإصابة 14 راكبًا

الصور الأولى لحادث انقلاب ميكروباص بترعة القاصد فى المنوفية