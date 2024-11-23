6 وفيات و17 مصابا.. زيادة حصيلة حادث الطريق الإقليمى بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم ثلاث سيارات، على طريق أسيوط الغربى بالقرب من نزلة الإقليمي في حدود محافظة الفيوم، إلى 6 وفيات و17 مصابا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين بعد وصوله للمستشفى أثناء تلقيه العلاج.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة الطرق والمنافذ بالفيوم، بالواقعة وجرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين والمتوفين لمستشفى جامعة الفيوم وطامية المركزى سنورس المركزى.

وذكر مدير إسعاف الفيوم، أن سيارات الإسعاف أخلت 23 شخصًا من مكان الحادث ما بين قتيل وجريح، لمستشفى جامعة الفيوم، وطامية، وسنورس المركزى.

وانتقل العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، لموقع الحادث للإشراف على رفع آثار عملية التصادم وتسيير حركة المرور.

وكشفت معاينة العميد عاطف الواحى رئيس مباحث مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الجنونية لقائدى السيارات المتسببة فى الواقعة، وهم عبارة عن سيارتى ميكروباص وثالثة ملاكى، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق.

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