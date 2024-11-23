لأول مرة.. امتحانات الشهادة الإعدادية مراقبة بالكاميرات في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مراقبة جميع مقار اللجان المخصصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بكاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع مديري عموم، ووكلاء الإدارات التعليمية التسع، وشئون الطلبة والامتحانات والأمن والتعليم الخاص والشئون القانونية ومديري المراحل التعليمية، وذلك لمناقشة استعدادات تعليم الإسكندرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى حُسن اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ممن يتميزون بالانضباط والكفاءة وحُسن إدارة العملية الامتحانية.

وأكَّد أبو زيد، ضرورة توفير مقاعد مناسبة للطلاب وزيادة أعداد المعلمين الملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية مع التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وفي سياق آخر، استعرض وكيل وزارة الصحة تقارير قوافل المتابعة خلال فترة عملها في جولتها الأولى والتي شملت 125 مدرسة مع مديري عموم ووكلاء الإدارات والمراحل التعليمية لتعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي أوجه القصور.

وأضاف أن قوافل المتابعة تهدف في المقام الأول إلى رصد الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة أوجه القصور وإزالة السلبيات أول بأول.

وأكَّد أن القوافل ركزت على عدة محاور منها: الإدارة المدرسية، وانضباط العملية التعليمية، ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة، والرواكد والأثاث المدرسي، والأمن والسلامة، وحجرات الأنشطة، والمعامل والنظافة، والبنية التكنولوجية، والعجز والزيادة، والصيانة البسيطة، والوحدات المدرسية، والإشراف المدرسي.