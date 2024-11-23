وكيل صحة الدقهلية يكلف بحصر أعطال الأجهزة بالمستشفيات

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الدقهلية-رامي محمود:

ترأس الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، اجتماع أعضاء فريق إدارة المستشفيات، وذلك لبحث استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة شيرين يحي، نائب مدير إدارة المستشفيات .

واستعرض وكيل وزارة الصحة، مؤشرات أداء مستشفيات المحافظة، والخطة الإستراتيجية لتطوير الخدمات الطبية، وتعزيز جودتها لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة ومتميزة.

وشدد علي ضرورة الإلمام التام بالقوى البشرية بكل مستشفي وإمكانياته وقدراته الاستيعابية، ووضع رؤية مستقبلية القوي البشرية الخاصة، والعمل على سد العجز بأي قسم بمستشفيات المحافظة.



كما شدد على أهمية تنفيذ خطة مرور إشرافية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، لضمان انتظام العاملين ومتابعة جودة الخدمات بشكل دوري، فضلاً عن الالتزام بالزي الرسمي للأطباء والتمريض واتباع معايير مكافحة العدوى.

ووجه وكيل الوزارة، بالمراجعة المستمرة لصيانة الأجهزة وعمل حصر بالأعمال، والإبلاغ الفوري عن أعطال الأجهزة الاستراتيجية.