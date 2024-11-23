مصرع 5 وإصابة 18 في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بنزلة الطريق الإقليمى القادم من القاهرة إلى الصعيد فى حدود مركز طامية بالفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من مدير إدارة شرطة الطرق والمنافذ بالفيوم، بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الإقليمى المؤدي لطريق أسيوط الغربى فى حدود مركز طامية.

جرى الدفع بـ20 سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين والمتوفين لمستشفى جامعة الفيوم وطامية المركزى.

وانتقل العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، لموقع الحادث للإشراف على رفع آثار عملية التصادم وتسيير حركة المرور.

وكشفت المعاينة أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الجنونية لقائدى السيارات المتسببة فى الواقعة وأخطرت نيابة طامية والتى تتولى التحقيق.