تعيين كاهن جديد بمدينة بورفؤاد في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

صلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورئيس دير الأمير تادرس والقوى، الأنبا موسى بسيرابيوم، القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد في محافظة ببورسعيد، اليوم السبت، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة شماس من الكنيسة فى درجة القسيسية- حسب المعتقدات المسيحية، وإعلانه كاهنا جديدا في كنيسة مارمرقس ببورفؤاد.

و أعلن مطران بورسعيد الشماس جورج نبيل عبد الملاك، قسا باسم القس ملاك نبيل ليخدم في الكنيسة ذاتها، حيث أقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات وشعب الكنيسة، وسط فرحة الشعب القبطي في بورسعيد، وبعد انتهاء الصلوات ألتقطت الصور التذكارية.

وعقب إنتهاء الصلاة توجه الكاهن الجديد إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، لقضاء فترة الأربعين يوما التالية للسيامة.

وكانت قد أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من الشمامسة خلال القداس الذي جرى في كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بالأمس، وجرة إعلانهما فى درجة القسيسية - حسب المعتقدات المسيحية - وإعلانهما كهنة جدد بمطرانية بورسعيد، ليصبح الاجمالي ثلاث كهنة جدد انضموا إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد.