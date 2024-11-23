تحمل اسم جمال الغيطاني.. غدا انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

تستضيف محافظة المنيا غداً الأحد، انطلاق فعاليات الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر من الفترة 24 وحتى 27 من نوفمبر الجارى، تحت عنوان: «أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور»، وتحمل الدورة اسم الكاتب الكبير جمال الغيطاني.

وأوضح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المؤتمر يُقام على مسرح جامعة المنيا، ويُعقد برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام الشاعر ياسر خليل، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور الأدب والثقافة في تعزيز الأمن الثقافي والهوية الوطنية، داعياً كافة الأدباء والمثقفين وجمهور محافظة المنيا إلى حضور هذا الحدث الثقافي الهام الذي يعكس دور الأدب في بناء الوعي ودعم القيم الوطنية.

ومن جانبها، أشارت رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا أن حفل الافتتاح يتضمن عددًا من الفعاليات المميزة، منها عرض فني بعنوان «منيا الخصيب.. عروس النيل»، وفيلم وثائقي، وتكريم عدد من المبدعين، بالإضافة إلى عرض فني تقدمه فرقة ملوي للفنون الشعبية.

وعلى هامش المؤتمر، تقيم مكتبة مصر العامة معرضاً للكتاب لبيع الكتب بسعر في متناول الجميع.