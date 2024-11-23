طقس دافئ وشمس مشرقة.. أجواء رائعة في أسوان- فيديو وصور

صورة ودموع.. لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان اليوم السبت، أجواء رائعة وتحسن كبير فى حالة الطقس، وظهرت السماء صافية وسجلت العظمى اليوم 28 درجة والصغرى 16 درجة.

وتشجع هذه الأجواء السياح والمصريين على زيارة المحافظة للاستمتاع بالطقس المعتدل وزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وشهدت المحافظة اليوم تدفق أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة من خلال رحلات الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان.

وتشهد المحافظة مع بداية الموسم الشتوى ارتفاع معدلات الحجز بفنادق أسوان الثابتة والمتحركة، ما يبشر بموسم سياحي رائع.