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طقس دافئ وشمس مشرقة.. أجواء رائعة في أسوان- فيديو وصور

04:31 م السبت 23 نوفمبر 2024
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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت محافظة أسوان اليوم السبت، أجواء رائعة وتحسن كبير فى حالة الطقس، وظهرت السماء صافية وسجلت العظمى اليوم 28 درجة والصغرى 16 درجة.

وتشجع هذه الأجواء السياح والمصريين على زيارة المحافظة للاستمتاع بالطقس المعتدل وزيارة الأماكن السياحية والأثرية.

وشهدت المحافظة اليوم تدفق أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات وخاصة من خلال رحلات الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان.

وتشهد المحافظة مع بداية الموسم الشتوى ارتفاع معدلات الحجز بفنادق أسوان الثابتة والمتحركة، ما يبشر بموسم سياحي رائع.

محافظة أسوان حالة الطقس الأماكن السياحية الأماكن الأثرية
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