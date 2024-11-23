363 حاجاً.. محافظ المنيا يدعو الفائزين بقرعة الحج الدعاء لمصر في المناسك

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء مجدي سالم، مدير الأمن، اليوم السبت، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج بيت الله الحرام من أبناء المحافظة للعام الهجري 1446هـ، الموافق 2025م، والتي أُقيمت تحت إشراف وزارة الداخلية بمقر نادي الشرطة بمدينة المنيا.

أسفرت القرعة العلنية عن اختيار 363 حاجًا ومرافقيهم من إجمالي 1508 متقدمين، كما شملت الفائزين نسبة 1% من كبار السن، فاز 4 أشخاص ومرافقيهم، إضافة إلى اختيار 182 شخصًا احتياطيًا من مختلف مراكز المحافظة.

وخلال كلمته، قدم محافظ المنيا خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج، كما أشاد بجهود وزارة الداخلية في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

من جانبه، أكد مدير الأمن أن القرعة أُجريت باستخدام منظومة إلكترونية دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للفائزين من الآن وحتى موعد السفر، لضمان توفير الراحة لهم خلال أداء المناسك.