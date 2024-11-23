صورة ودموع.. لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد رحيله

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في لفتة مؤثرة ومليئة بالمشاعر، حمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، اليوم السبت، صورة زميلهم الراحل محمد شوقي، الذي وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية خلال إحدى المباريات.

جاء ذلك خلال ظهورهم الأول بعد الحادث الأليم، ضمن مباراتهم ضد بني عبيد في الأسبوع الثامن من دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

بدأ لاعبو الفريق تدريبهم ما قبل المباراة حاملون صورة زميلهم على قميص التدريب بينما ارتدوا الشارات السوداء حزنًا على زميلهم.

وقبل بدء مباراة كفر الشيخ مع بني عبيد في منافسات الأسبوع الثامن بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" جرى الوقوف حدادًا على روح اللاعب محمد شوقي.

يذكر أن مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

جرى نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ويتلقى العلاج الآن على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى ليعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي.