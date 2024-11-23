مليون جنيه غرامات.. إغلاق 147 محلا مخالفا في الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية ومراجعة التراخيص وإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام بالإضافة إلى ضبط الأسعار بالأسواق.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن تحرير 1607 محضرًا متنوعًا لمحال منشآت مخالفة ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأضاف خالد، أنه جرى إغلاق وتشميع 147 منشأة ومحال مخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامات تقدر بـ مليون و156 ألف جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ في بيان، اليوم السبت، إلى أنه جرى التحفظ على عدد 5937 حالة إشغال متنوع، لافتا إلى استمرار شن الحملات على مدار اليوم لضبط المحلات المخالفة على مستوى الأحياء.









