من الدبكة للرقص الشعبي.. ملتقى للفلكلور الدولي يجمع عروض من 5 دول بأوبرا الإسكندرية- صور

الإسكندرية - محمد البدري:



استضافت دار الأوبرا بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، عروضا فنية من 6 دول في حفل للفلكلور الدولي للقنصليات العربية والأجنبية الممثلة في الإسكندرية، نظمته الهيئة العامة للتنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار.



شهد الحفل عروضا متنوعة للفنون الشعبية بمشاركة فرق من وزارة الثقافة المصرية، القنصلية اليونانية، القنصلية الفلسطينية، السفارة الهندية، القنصلية الإيطالية، والقنصلية السودانية، إلى جانب عرض تفاعلي عن حياة الإسكندر الأكبر مؤسس مدينة الإسكندرية قدمه المهندس أحمد عمارة.فيما جرى تكريم ضيوف الملتقى تقديرا لمشاركتهم.

حضر الفعالية عدد من الشخصيات الدبلوماسية منهم، الدكتور وفيق أبو سيده، سفير فلسطين، عبير علي قنصل لبنان العام، يوانيس بيراجاكيس، قنصل اليونان العام، ماريو دي باسكوالي، قنصل إيطاليا بالإسكندرية، شين جينج، ممثلا عن القنصلية الصينية، الدكتور براكاش كومار، الملحق الثقافي الهندي، عبد الخالق عبد الحميد، سفير السودان.



وثمنت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، الحفل الذي جمع تراث وفنون الدول المشاركة، وقالت إن الإسكندرية المدينة متعددة الثقافات دائما كانت موطنا للعديد من الجاليات الأجنبية.

وأشارت إلى إعجاب الحضور بالتنوع الفني الذي شمل الفنون الإيطالية واليونانية والدبكة الفلسطينية والاستعراض الهندي، والذي أتاح للجميع فرصة التعرف على تراث وفنون هذه الدول عن قرب.

وأضافت أن ملتقى الفلكلور يعتبر استمرار لمسيرة التعاون والمشاركة في فعاليات تهدف إلى الترويج للمدينة ومعالمها السياحية.