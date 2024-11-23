بينها فنادق وقاعات أفراح.. السياحة تحرر محاضر وإنذارات لـ 26 منشأة في الإسكندرية - صور

من الدبكة للرقص الشعبي.. ملتقى للفلكلور الدولي يجمع عروض من 5 دول

صورة ودموع.. لاعبو كفر الشيخ يحيون ذكرى محمد شوقي في أول مباراة بعد

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على المنشآت التجارية بينها محال ومطاعم وقاعات أفراح وفنادق، بأحياء شرق ووسط والمنتزه ثان.

وضبطت الحملات مخالفات متنوعة بـ 26 منشأة تجارية من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة وغيرها.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخالفات بقوائم الأسعار ب 3 فنادق غير مدرجة سياحيا و3 قاعات أفراح بحي وسط الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أنه جرى تحرير محاضر وإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، شدد على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت والمحال التجارية، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.