على متن استوريا جراند.. وصول 1350 سائحا لميناء الإسكندرية- صور

من الدبكة للرقص الشعبي.. ملتقى للفلكلور الدولي يجمع عروض من 5 دول

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم السبت، السفينة السياحية " Astoria Grande" على متنها 1350 سائحًا من مختلف الجنسيات، بينهم طاقم السفينة، وذلك ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

ورست السفينة التي ترفع علم بالاو على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء كوسداسي ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ازمير التركي.

ونظم ميناء الإسكندرية حفل استقبال للسفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكولورية والتي نالت إعجابهم وتفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

كان في استقبال السفينة السياحية كل من اللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

ومن جانبه أوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة تعد واحدة من السفن السياحية الكبرى التي تبحر في البحر المتوسط ويصل طولها إلى 193 متر وعرضها 31 متر والغاطس 6 أمتار.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.

وأكد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.