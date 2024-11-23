شاب يطعن شقيقه بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أقدم شاب على طعن شقيقه بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وكاد أن يودي بحياته، فيما ذكر أقاربه أن يعاني من اضطرابات نفسية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوصول "جرجس.ع.م" 24 سنة، عامل، إلى مستشفى مطاي مصاب بعدة طعنات، وحالته مستقرة.

بسؤال المجني عليه وأقاربه أكدوا أن شقيقه تعدى عليه بآلة حادة، بسبب مشاجرة كلامية بينهما، وأن شقيقه يعاني من اضطرابات نفسية.

جرى ضبط المتهم "كيرلس.ع" 22 سنة، شقيق المجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.







