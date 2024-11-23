إدراج جامعة جنوب الوادي بتصنيف التايمز للتخصصات العلمية البينية

قنا- عبدالرحمن القرشي:



أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن الجامعة أدرجت في تصنيف التايمز الدولي (وثيقة 2025) في الفئة من 401-500، وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيف التايمز أصدر هذا العام لأول مرة لتصنيف الجامعات في مجال البحوث فى التخصصات البينية.

وأفاد أن هذا التصنيف يأتي ضمن شراكة بين مؤسسة التايمز للتعليم العالي و Schmidt Science Fellows وأنه تم إدراج 749 جامعة من 92 دولة على مستوى العالم طبقا لموقع مؤسسة التايمز للتعليم العالي.

وأضاف الدكتور عكاوي أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات بالعلوم البينية، ويتضمن 11 مؤشر لقياس الأداء للمؤسسات التعلمية، بثلاثة مجالات رئيسية لمشروع البحث وهي: المدخلات (Inputs) ويمثل نسبة 19% وهي تشير إلى التمويل؛ والعملية (Process) وتمثل نسبة 16% والمخرجات (Outputs) ويمثل نسبة 65% والتي تهتم بمخرجات البحوث وجودة البحث والسمعة.

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعتمد على جمع البيانات بشكل مباشرة من الجامعات وينبثق من تصنيف التايمز العام، ويتم استخدام وتقييم تلك البحوث من خلال قاعدة بيانات Scopus التابعة لمؤسسة Elsevier . كما انه طبقا لموقع التصنيف فإنه جامعة جنوب الوادي قد أدرجت ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز للتخصصات البينية، وقد أدرجت في الفئة 11 محليا من بين 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية أدرجت في هذا التصنيف. وشهد التصنيف عدد 1023 جامعة عالمية أدرجت في هذا التصنيف منها عدد 749 جامعة وتمت الإشارة إلى 274 جامعة Reporter.

من جانبه وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين لإنتاجهم البحثي المتميز ولجميع منتسبي الجامعة، مؤكدا على ان الجامعة تعمل في ضوء رؤيتها ورسالتها لجودة مخرجاتها البحثية ودعم شباب الباحثين والتوجيه من خلال أساتذة الجامعة نحو التكامل البحثي والمعرفي. كما أشاد بجهود فريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة من جمع وتحليل وإدخال البيانات مما له من أثر في نتائج التصنيفات المختلفة للجامعه.