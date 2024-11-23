مهرجان الفيوم السينمائي ينهي استعدادات افتتاح دورته الأولى

كتب- هاني صابر:

أنهت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج الكبير هاني لاشين، كافة الاستعدادات لافتتاح الدورة الأولى من المهرجان التي تنطلق مساء الإثنين ٢٥ نوفمبر الجاري وتستمر حتى ٣٠ نوفمبر الجاري.

وتابع "لاشين" مع كافة الإدارات المختصة بالمهرجان ترتيبات استقبال ضيوف المهرجان خلال الساعات القادمة وكذلك ساحة حفل الافتتاح والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة الفيوم بقيادة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم لخروج المهرجان بشكل مميز.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح في الخامسة من مساء الإثنين القادم بحضور فني ورسمي ضخم، وأعدت إدارة المهرجان مفاجأة للجمهور وضيوف المهرجان خاصة بتنظيم حفل الافتتاح والهوية البصرية للمهرجان الذي يعد أصخم حدث فني وثقافي على أرض الفيوم.

يذكر أن، مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة.