"كلب الأهرامات" يلهم عالمة آثار.. إسبانية تفتح ملجأ للكلاب البلدي في الأقصر- فيديو وصور

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مصر مؤخرًا قصة استثنائية بطلها "كلب بلدي" تسلق الهرم الأكبر في الجيزة، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الحدث كان له تأثير كبير على عالمة المصريات الإسبانية آسونسون سايث موليور، التي اعتبرت أن الكلاب البلدي المصرية تنتمي لإحدى أقدم السلالات في العالم، وهي السلالة التي قدسها الفراعنة وارتبطت بالإله أنوبيس، مستلهمةً من حبها للموروث المصري واهتمامها بالحيوانات، قررت تأسيس أول ملجأ للكلاب البلدي في مدينة الأقصر، التي تعتبرها موطنًا للفن والتاريخ المصري القديم.

تقول آسونسون لمصراوي : "بصفتي عالمة مصريات أعرف جيداً مكانة الكلاب لدى الفراعنة، حيث كانوا يطلقون على الكلب البلدي أنوبيس، والكلب المنتشر حالياً من نفس هذه السلالة التي كان يقدسها المصريون".

تضيف: "كنت شغوفة جدًا بالكلاب المنتشرة في مصر فهي تتمتع بصفات عديدة من أهمها مناعتها القوية ولياقتها البدنية العالية فضلاً عن أنها لا تحتاج إلى عناية خاصة، ولديها قدرة غريبة على التكيف مع البيئة".

تابعت آسونسون: "شاهدت مثل الملايين غيري فيديو الكلب الذي تسلق الهرم الأكبر، فحرك هذا الفيديو في داخلي عاطفة كبيرة نحو سلالة هذا الكلب ففكرت في إقامة مكان يقدم الرعاية للكلاب التي ليس لها مأوى من هذه السلالة وشجعني العديد من اصدقائي على تنفيذ هذه الفكرة".

استأجرت آسونسون قطعة أرض في منطقة صحراوية في البر الغربي بالأقصر وأقامت عليه ملجأ للكلاب الضالة يوفر لهم الطعام والعلاج والرعاية الكاملة من خلال متخصصين في هذا المجال بينهم طبيبة بيطرية.

تسعى عالمة المصريات الإسبانية لتعميم وتطبيق فكرتها في أماكن أخرى، لتوصيل الرعاية الصحية للكلاب وتقديم التغذية الجيدة لهم وأن يتقبل المجتمع الفكرة لتحسين أوضاع الكلاب الضالة.

الملجأ الذي أقامته آسونسون يستوعب 40 كلبًا، وتعمل آسونسون على توسعته في الفترة المقبلة، ويضم الملجأ حالياً منطقة عزل وحمام للسباحة وغرف مبيت من الأقفاص الخشبية، ومزود ببرجولات وأشجار لحماية الكلاب من أشعة الشمس.