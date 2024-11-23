بالصور- سيارات التوثيق المتنقلة تجوب مدن جنوب سيناء لتسهيل الخدمات على المواطنين

جنوب سيناء - رضا السيد:

تواصل سيارات التوثيق المتنقلة عملها بمحافظة جنوب سيناء للتيسير على المواطنين خاصة في المناطق النائية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وجابت السيارات اليوم مدينة دهب، لتقديم خدمات التوثيق المختلفة، وتحرير التوكيلات والإقرارات وغيرها من الخدمات تسهيلًا على المواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة العدل عن تسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقلة إلى مختلف المحافظات والقرى، وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق وتقريبها منهم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، إضافة إلى توفير خدمات التوثيق بكفاءة وسرعة، وتقليل العبء على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد. وتشمل الخدمات المقدمة كافة الخدمات التي تقدمها مكاتب التوثيق الثابتة، مثل توثيق العقود والوكالات والشهادات وغيرها.