عصابة "ريشة وسليمان".. نهاية أسطورة المخدرات في كفور بلشاي بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة، على قرية كفور بلشاي، أسفرت عن مقتل تاجر مخدرات، وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بتمكن وحدة مباحث المركز من ضبط عاطل مسجل خطر، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومصرع شقيقه في تبادل لإطلاق النيران، في حملة أمنية مكبرة.

جاء ذلك بعد توافر معلومات، لدى الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، تفيد بقيام 2 أشقاء لهما معلومات جنائية، ومسجلين خطر، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من قرية كفور بلشاي مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.، وبعمل التحريات اللازمة، تبين صحة ما جاء بتلك المعلومات.

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة وتقنين الإجراءات أمكن ضبط عاطل شهرته "ريشة" وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومصرع شقيقه ويدعى "سليمان" في تبادل لإطلاق النار.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واقتياد المتهم إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.