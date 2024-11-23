4 مصابين في تصادم سيارة نقل بـ"تمناية" أعلى الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 4 أشخاص صباح اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة نصف نقل مع آخرى "سوزوكي"، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن المصابين الأربعة نقلوا إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم "محمد.أ" 15 عامًا، مصاب باشتباه بكسر بالذراع، و"محمد.أ" 35 عامًا، مصاب بسحجات وما بعد الارتجاج، و"وحيد.أ" 30 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، و"أحمد.م" 16 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات وما بعد الارتجاج.