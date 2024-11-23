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دموع وفرحة.. إعلان الفائزين في قرعة الحج ببورسعيد- صور

12:40 م السبت 23 نوفمبر 2024
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اليوم السبت، قرعة الحج 2025 التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك بالصالة المغطاة في المدينة الرياضية، بحضور لفيف من القيادات الأمنية ورجال الدين الإسلامي، والمتقدمين للقرعة.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في محافظة بورسعيد 815 طلبًا، فاز منهم 263 مواطنًا في قرعة الحج الإلكترونية كأساسي منهم 4 من كبار السن نجحوا بالتزكية، و134 آخرين احتياطي، موزعين على كافة أحياء المحافظة.

و امتزجت الدموع بالفرحة عقب إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 الذين تبادلوا التهانئ مع بعضهم البعض وأفراد أسرهم، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

تامر السمري قرعة الحج مدير أمن بورسعيد وزارة الداخلية
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