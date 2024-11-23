لعبة السنت.. من مقابر الفراعنة إلى أيادي الأطفال في يومهم العالمي بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ورشة عملية وترفيهية للأطفال بعنوان "استثمارنا في أطفالنا" بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم الورشة في قاعة التربية المتحفية، واستهدفت الأطفال في الفئة العمرية من 6 حتى 16 عامًا، وتعرف الأطفال على لعبة السنت المصرية القديمة وهي لعبة تشبه الشطرنج، وأهميتها عند المصري القديم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الورشة تصميم نموذج للعبة، وشرح طريقة اللعبة وقواعدها، وقام الأطفال المشاركين بممارسة اللعبة عمليًا، إضافة إلى ألعاب ترفيهية أخري، بجانب إثراء ثقافة الأطفال بالمعلومات الأثرية والجانب الترفيهي في أجواء من البهجة.

وأشار إلى أن المتحف حريص على ربط المجتمع من حوله بالأحداث والوقائع العالمية، حيث جرى أيضًا إقامة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للفلاسفة، من خلال قاعة الحضارات بالمتحف، والتي تجسد تماثيل الفلاسفة وقوة الفكر وتأثيره عبر القرون.

مؤكدًا أن قاعة الحضارات تضم تمثالًا لأحد الفلاسفة يعبر عن فلسفات الماضي العريقة، ويعد رمزًا للبحث المستمر عن المعرفة، خاصة أن الصفوة من تلك الفلاسفة كانوا حريصين على نمط الحياة والتعليم، ويشاركون ويرعون العروض المسرحية ودروس الخطابة والبلاغة والفلسفة، وحتى المحاضرات العامة التي كانت تعقد في مسارح الجمنازيوم، أو الحمامات العامة في مدنهم، ويظهرون بملابس الشعراء والفلاسفة والإغريق.

وأوضح أن اليوم العالمي للفلاسفة يتيح الفرصة للإبحار عبر العقول التي قدمت للبشرية مفاتيح التفكير النقدي والتأمل في القيم الإنسانية، فالفلسفة في مضمونها ما هي إلا دعوةٌ للتساؤل والتأمل العميق في معاني الحياة المختلفة، وقد أبهرت الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية والرومانية العالم بعمق فلسفتها ورؤيتها في التأمل الروحي في شتى مفاهيم القيم الإنسانية.

ولفت إلى أن الفلاسفة ساهموا في بناء أسس العلم والأخلاق والسياسة، وطوروا مفاهيمها لتتناسب مع عصرهم وتحدياته، مما جعل فلسفتهم مزيجًا غنيًا من الحكمة والتجربة العملية.







