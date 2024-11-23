أحلام تتحقق.. قرعة الحج تسعد قلوب 42 مواطنًا بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد :

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم السبت، قرعة الحج العلنية لعام 2024 - 2025، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، تحت رعاية وزارة الداخلية، بحضور اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء المتقدمين لقرعة الحج.

وجاءت نتيجة القرعة فوز 42 مواطنًا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، من إجمالي 97 متقدم للحج هذا العام، بواقع 14 بمدينة شرم الشيخ، و 10 بمدينة طور سيناء، و3 بمدن أبورديس وأبوزنيمة، و4 بمدينة سانت كاترين، و4 بمدينتي نويبع و طابا، و4 بمدينة رأس سدر، و 3 بمدينة دهب.

وهنأ مدير الأمن ، الفائزين بقرعة الحج، مؤكداً ثقته في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء للمحافظة خلال أداء شعائر الحج، وحمٓلهم أمانة الدعاء لمصر والدول العربية بالاستقرار والأمن والأمان.

ويجرص اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على لقاء الحجاج قبل سفرهم، وإهدائهم ملابس الإحرام، وتوفير أتوبيس لنقلهم إلى المطار، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة.