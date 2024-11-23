مصرع موظف أسفل عجلات قطار الصعيد في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه متأثرًا بإصابته أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا إشارة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه أثناء مرور القطار روسي مكيف "القاهرة/ أسوان" دائرة القسم اصطدم بدراجة بخارية "موتوسيكل" قيادة "عبدالصمد. ع" 46 عامًا موظف حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، ما نتج عنه مصرعه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.