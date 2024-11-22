إهمال قاتل.. سيدة تلقي أسطوانة غاز على طفل بالشرقية وتسبب له إصابة بالغة

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت قرية غزالة التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، إذ أصيب طفل يبلغ من العمر 13 عاما بكسر في الجمجمة جراء سقوط أسطوانة بوتاجاز من الطابق الثالث عليه فى الشارع أثناء ذهابه إلى الدرس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع "فيس بوك"، فيديو يوثق الواقعة، معبرين عن استيائهم الشديد من تصرف السيدة المتسببة فى الحادث، متهمين إياها بـ الإهمال والاستهتار.

والتقى "مصراوي"، محمد محمود معلم لغة انجليزية بالأزهر الشريف ووالد الطفل المتضرر، الذى روى تفاصيل الواقعة قائلا: "ابني مصطفى عمره 13 عاما طالب بالإعدادية، وتفاجئت بأهالي القرية يهرعون لي أنا زوجتي فزعين بسبب إصابة ابني جراء سقوط أنبوبة البوتاجاز فوقه من أعلى منزل بالقرية".

وأضاف: "ابني كان راكب الدراجة "بسكلتة" ورايح الدرس في المساء، وأثناء مروره سقطت عليه الأنبوبة، و السيدة كانت بترمي الأنبوبة من الدور التالت وقعت عليه، والأهالي تجمعوا واتصلوا بالإسعاف بينما السيدة المتسببة في إصابة ابني لم تعره انتباها ودخلت منزلها".

وأشار الأب إلى أن طفله ظل في الرعاية المركزة بمستشفى الأحرار بالزقازيق لمدة 3 أسابيع منهم أسبوعين فاقد الوعي، إلا أنه خرج للمنزل وحالته الصحية منهارة، وذكر أنه يعاني من كسور فى جسده منها كسر في الجمجمة ونزيف، مضيفا: "الأطباء قالوا بعد 6 شهور هنقدر نحدد مدى صحة المخ بالأشعة والمتابعات الطبية".

واختتم الأب حديثه قائلا: إن عدد من أهالي القرية يلقين بأسطوانات غاز البوتجاز من أعلى منازلهم في الشوارع مستهترين وغير عابئين بأرواح المارة في الشوارع، ولازم الناس دي متستهونش بالطريقة دي و يمتنعوا عن إلقاء الأسطوانات من شرف المنازل وإلا هيتسببوا في كوارث".

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي بلاغ من مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، باستقبال الطفل مصطفى محمد محمود يعاني من نزيف وكسر بالجمجمة جراء سقوط أسطوانة غاز من أعلى منزل بقرية غزالة عليه، وتحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وقيد برقم 34650 لسنة 2024 وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.