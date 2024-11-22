الأكسجين أولًا.. مراقب مباراة يتفقد تجهيزات سيارة إسعاف بكفر الشيخ -صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد عبدالرحمن فوزي مراقب مباراة فريق نادي دسوق مع نظيره مركز شباب دسوق ،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري القسم الرابع بكفر الشيخ سيارة الإسعاف المكلفة بتأمين المباراة طبيًا للوقوف على مدى جاهزيتها.

وكان مراقب المباراة عبدالرحمن فوزي، أصر على تفقد سيارة الإسعاف قبل بدء أعماله الخاصة بمراقبة المباراة للتأكد من التجهيزات المطلوبة على رأسها جهاز الأكسجين.

وجاء ذلك عندما استدعى المسعف المختص بالسيارة ودار نقاشًا بينهما، حول التجهيزات المطلوبة للسيارة من أجل تأمين المباراة اسعافيًا بالشكل الأمثل على رأسها توافر المعدات الخاصة بالإسعافات، مثل جهاز الأكسجين والتي يجب توافرها في السيارة خلال المباريات.

كانت حالة من الجدل أثارت الشارع الكروي المصري الأسبوع الماضي نتيجة الأحداث التي شهدها ملعب الزرقا في محافظة دمياط، بسقوط لاعب الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ محمد شوقي خلال مباراة فريقه، مع القزازين في منافسات دوري القسم الثاني الممتاز "ب" مغشيًا عليه نتيجة إصابته بأزمة قلبية حادة.

وتسببت تلك الأزمة الصحية التي تعرض لها اللاعب، في وفاته بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي، فترة دامت 5 أيام، وجرى تشييع جنازته في مسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وذكرت إدارة نادي كفر الشيخ عن حضور سيارة الإسعاف في مباراة الفريق مع القزازين دون تجهيزها بالشكل المطلوب إسعافيًا في المباراة وسط تأكيدات من الجهاز الطبي لفريق نادي كفر الشيخ بعدم وجود جهاز اكسجين في السيارة في الوقت الذي أدعى فيه مراقب المباراة بأن السيارة كانت مجهزة كاملة.