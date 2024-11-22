عملية جراحية دقيقة.. استئصال 20 ورم ليفي من رحم فتاة في الدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام في استئصال ٢٠ ورم ليفي متعدد الشكل والحجم مع المحافظة على الرحم.

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، إن مستشفى ميت غمر استقبل فتاة تعانى من نزيف مهبلي شديد ومتكرر لا يستجيب للعلاج، وبعمل أشعة فوق صوتية تبين وجود أورام ليفية متعددة تضخم بالرحم.

وأكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أنه عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، جرى تجهيز المريضة للعمليات واستئصال الأورام.

وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبى بمستشفى ميت غمر، متمنيا لهم المزيد من التوفيق.