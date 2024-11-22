حادث دهس غير كل شيء.. وداع مؤثر في بني سويف لعامل دليفري على أعتاب الزواج -صور وفيديو

بني سويف - حمدي سليمان:

ودعت قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة، أحد شبابها الواعدين، حيث لقي الشاب عبد الرحمن فرج محفوظ، عامل دليفري، مصرعه في حادث دهس مروع بسيارة رانج روفر يقودها نجل زوجة شيف شهير، فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعبر أهالي القرية عن صدمتهم من الحادث، الذين أكدوا أن الشاب الراحل كان يستعد لبدء حياة جديدة مع شريكة حياته، وأنه أنهى كافة استعداداته لحفل الزفاف، وقام بتوزيع الدعوات على أهله وأصدقائه، حيث كان يرتسم على وجهه السعادة والفرح، إلا أن القدر خطف منه حياته في لحظة، حيث صدمته سيارة فارهة يقودها نجل شيف شهير أثناء عمله كعامل دليفري في مدينة الشيخ زايد.

وشيع أهالي قرية بني هارون جثمان الفقيد في جنازة مهيبة، حيث امتلأت شوارع القرية بالحزن والصدمة، وأدى العشرات من الأهالي صلاة الجنازة على روحه في المسجد الكبير، وسط بكاء شديد ونحيب، خاصة من الأم التي كانت تتوسل إلى ابنها أن يعود إليها.

وقفت والدة عبد الرحمن بجوار النعش، وهي تتذكر لحظات سعادته استعدادًا لزفافه، وتقول بصوت مبحوح: "خدت قلبي معاك يا ضنايا، مع السلامة يا عبد الرحمن، مع السلامة يا حبيبي"، بينما جلس أبناء عمومته على باب المسجد في حالة صمت، تنهمر دموعهم حزنًا على فقدان عزيز عليهم.

أثار الحادث صدمة كبيرة في أوساط الأهالي، الذين عبروا عن حزنهم الشديد على هذا الشاب الطموح الذي كان يحظى بحب الجميع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للفقيد، معربين عن تعازيهم لأسرته.

طالب العديد من الأهالي بالقصاص من المتسبب في الحادث، مؤكدين أن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تمر مرور الكرام.

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