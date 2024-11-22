بتكلفة 158 مليون.. توصيل التيار الكهربائي لـ أودية أبوزنيمة -صور

جنوب سيناء – رضا السيد :

قامت لجنة مشتركة بين مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومنطقة جهاز تعمير سيناء، بتحديد مسارات أعمدة الجهد المنخفض ومحولات الكهرباء المقرر توصيلها لبعض الوديان التابعة للمدينة، وذلك في إطار مشروعات تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات البدوية وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة على أرض جنوب سيناء، وتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشمول جميع التجمعات البدوية النائية بخدمة شبكة الكهرباء الموحدة.

وقال اللواء عماد فكري رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه سيجري إطلاق التيار الكهربائي داخل 3 وديان تابعين لتجمع المعين بقرية الرملة عقب الانتهاء من المشروع، مؤكدًا أنه جاري العمل بمشروع توصيل التيار الكهربائي لتجمعات وادي المعين والوديان التابعة له، وهي "خشم القردة "1 – 2"، وجرجور "1- 2"، و مليح، وأم الطرفاء، وصديق"، إضافة إلى وادي مسبع ، ووادي مشيش.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المشروع يتضمن غرفة تحسين جهد بمشتملاتها في الشيخ حبوس، وخط هوائي شامل الأعمدة والوصلات والعوازل بطول 45 كيلو متر، ومحولات منهم 8 محولات قدرة 100 ك. ف. ا، ومحولان قدرة 80 ك. ف. ا، ويجري توزيعها طبقًا لحجم كل تجمع، و 300 عمود جهد منخفض توزع على 10 تجمعات طبقاً للمعاينة.

وأكد أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت نحو 55 % بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 158,601 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من المشروع في فبراير المقبل.