"يا ولدي".. صرخة أم عامل الدليفري تهز القلوب خلال تشييع جنازة ضحية الحادث مأساوي -صور وفيديو

بني سويف - حمدي سليمان:

سادت أجواء من الحزن والصمت في قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الجمعة، خلال تشييع جثمان الشاب عبد الرحمن فراج محفوظ، عامل الدليفري الذي لقي مصرعه في حادث دهس مروع بسيارة رانج روفر يقودها نجل زوجة شيف شهير، فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث اصطف المئات من الأهالي والأصدقاء لتشييع جثمان الشاب الراحل، وكانت الوجوه شاحبة والعيون دامعة.

ووقفت أم عبد الرحمن، حائرة النظرات، دموعها تسيل على وجنتيها، وهي تشاهد جثمان ابنها الوحيد يغادرها إلى مثواه الأخير، مرددة عبارة "يا ولدي"، لم تستطع تصديق أن هذا الحلم السيئ أصبح حقيقة، وأنها فقدت سندها وعزاء عمرها، قائلة:"لا أستطيع أن أصدق أن ابني رحل عني.. كان كل حياتي، أشعر وكأن جزءًا مني قد مات معه".

وحمل المشيعون تابوت الفقيد وسط هتافات التأبين والدعاء، وكانت النساء تبكين بحرقة، وبعضهن يضربن خدودهن حزنًا على الفراق.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيد في المسجد الكبير، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين، ارتفع صوت المؤذن بالدعاء، وتدفق الدموع على وجوه الحاضرين.

وانطلق موكب الجنازة في مسيرة حاشدة، شقّت طريقها عبر شوارع القرية، متجهًا إلى مقبرة الأسرة، وعلى جانبي الطريق، وقف الأهالي يرمقون الموكب بنظرات حزينة، وكأنهم يودعون أحدًا عزيزًا عليهم

وقال أحد الجيران: "كان عبد الرحمن شابًا خلوقًا ومجتهدًا، وكان يحظى بحب الجميع. رحمه الله واسكنه فسيح جناته".