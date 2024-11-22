بني هارون تبكي ابنها.. مئات الأهالي ينتظرون تشييع جثمان عامل الدليفري لمثواه الأخير -صور

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، اليوم الجمعة، حالة من الحزن والغضب، حيث تجمع المئات من الأهالي أمام المسجد الكبير لتشييع جثمان الشاب عبد الرحمن فراج محفوظ، عامل الدليفري الذي لقي مصرعه في حادث دهس مروع بسيارة رانج روفر يقودها نجل شيف شهير، فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وسادت حالة من الصدمة والحزن بين أهالي القرية الذين وصفوا الضحية بأنه شاب خلوق ومجتهد، ويعيل أسرته، وقد طالب الأهالي بسرعة إنهاء التحقيقات ومحاسبة المتسبب في الحادث.

طالب أهالي القرية بضرورة تشديد العقوبة على المتسبب في الحادث، مؤكدين أن مثل هذه الحوادث لا يمكن التسامح معها.

ووفقًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، فإن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة رانج روفر مسرعة بالدراجة النارية التي كان يستقلها الضحية، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بفحص كاميرات المراقبة وفحص السيارة والدراجة النارية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية.

وفي تطور جديد للقضية، أصدر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قرارًا بإخلاء سبيل الشيف الشهير بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بينما تم حبس ابن زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.