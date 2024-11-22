شرم الشيخ تستقبل أول صندوق لـ"بنك الكساء المصري" -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق "بنك الكساء المصري"، أول صندوق له في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في خطوة إيجابية نحو مجتمع أكثر تكاتفًا وإنسانية، يهدف الصندوق إلى جمع الملابس المستعملة النظيفة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الملابس القديمة إلى فرصة جديدة لحياة أفضل.

وجاء هذا الإطلاق بدعم من الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات المحلية والشركات والمنتجعات المحلية بالمدينة، لتمكين المواطنين والمقيمين في شرم الشيخ بالتبرع بملابسهم عن طريق إيداعها هذه الصناديق، ويوحد منها بمدخل المحلات، وصندوق آخر أمام موقف سيارات بوابة ريكسوس البحرية.

ودعا "بنك الكساء المصري"، جميع أفراد المجتمع في شرم الشيخ إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، والمساهمة في الحفاظ على نظافة الصناديق وضمان امتلائها بالملابس.