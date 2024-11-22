"في الجنة يا شوقي".. دقيقة حداد على روح لاعب كفر الشيخ بدوري القسم الرابع - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مباريات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الوقوف دقيقة حداد على روح لاعب فريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ محمد شوقي، في منافسات الجولة الثالثة.

وشهدت مباراة بين نادي دسوق ومركز شباب دسوق ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري القسم الرابع، إطلاق جماهير نادي دسوق هتافات باسم اللاعب الراحل تتضمن :"في الجنة يا شوقي".

كما حمل لاعبو الفريقين بانر فيه صورة اللاعب ومدون فيه عبارات الحزن عن اللاعب خاصة أن اللاعب الراحل محمد شوقي كان يلعب ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادي دسوق قبل انتقاله لصفوف فريق نادي كفر الشيخ منذ حوالي 3 مواسم.

يذكر أن مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزى في محافظة دمياط، لتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي، وبعد عدة أيام أطباء مستشفى الزرقا وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي.

