إصابة 21 شخصًا فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة -صور

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 21 شخصا، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وثالثة ميني فان عند الكيلو 71 بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام مزارع رجب بطريق "جناكليس - أبو المطامير" عند الكيلو 71، وتسببهم فى إصابة 21 شخصًا وتوقف حالة السير على الطريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.