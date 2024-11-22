لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 21 شخصًا فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة -صور

08:09 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة
  • عرض 6 صورة
    حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 21 شخصا، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وثالثة ميني فان عند الكيلو 71 بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام مزارع رجب بطريق "جناكليس - أبو المطامير" عند الكيلو 71، وتسببهم فى إصابة 21 شخصًا وتوقف حالة السير على الطريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحيرة حادث سير تصادم سيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في الجنة يا شوقي".. دقيقة حداد على روح لاعب كفر الشيخ بدوري القسم الرابع - صور

إعلان

إعلان

عاجل - معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية