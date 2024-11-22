أخرجت البابا والوزير والممثل.. تزمنت قرية في بني سويف جمعت بين الدين والسياسة والفن -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

على بعد 5 كيلومترات جنوبي بني سويف، تتربع تزمنت الشرقية، تلك القرية الصغيرة التي أنجبت عظماء، فمنها انطلق رجال ونساء تركوا بصمات خالدة في تاريخ مصر، فكانوا رواداً في الدين والسياسة والفنون، مما أهلها بجدارة لقب "قرية المشاهير"



ويقول فتحي عبد الله "موظف بالمعاش"، اشتهر أبناء قرية تزمنت منذ القدم بحبهم للتعليم والتعلم، وإصرارهم على استكمال أبنائهم للدراسة، وهو ما جعل أبناء القرية يبرعون في كافة المجالات، ومن بين مشاهير تزمنت الشيخ سديد الدين التزمنتي والذي كان إماما للمذهب الشافعي في مص، الذي ولد عام 608 هجرية، وحفظ القرآن في كتاب القرية، وبرع في الفقه، ودرس بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة، وناب في القضاء، وكانت له اليد الطولى في معرفة المذهب الشافعي، وفصل الخصومات.

وأضاف عبد الرحمن عبد العظيم، من ضمن من أنجبت قريتنا "البابا كيرلس الخامس"، أول رئيس للكنيسة المصرية الذي وُلد عام 1824 ميلاديا، ولما بلغ سن الشباب اتجه لدير السيدة العذراء بوادى النطرون، وكرس نفسه للعبادة، وأصبح الراهب يوحنا الناسخ لانشغاله بنسخ الكتب، وفى عام 1874 انتخب بطريركا للأقباط باسم كيرلس الخامس لمدة 52 عامًا، وهى أطول فترة قضاها بطريرك في الكنيسة المصرية، ويذكر أنه كان من المهتمين بإنشاء كنيسة المطرانية ببني سويف وتبرع لها بمبلغ 1800 جنيه من جيبه الخاص في هذا التوقيت.

وأشار صلاح عبد الله "موظف بالمعاش"، إلى أن في مجال الفن أنجبت القرية الفنان حسن عابدين الذي ولد عام 1931 ميلاديا من أسرة متدينة، وحفظ الشعر وأجاد الإلقاء والخطابة، وشارك بالمسرح المدرسي كما اشتهر بوطنيته، وانضم للفدائيين من أبناء بني سويف الذين حاربوا عام 1948، وكان يمتاز بأدائه الطبيعي، ومثل عددا من الأفلام السينمائية نال خلالها جائزة الجمعية المصرية للسينما.

وأكد طارق سيد "من أبناء القرية"، أن تزمنت هي مسقط رأس الراحلة الدكتورة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي تنتمي لعائلة المحجري إحدى أكبر عائلات القرية، وقد ولدت في 29 أغسطس 1933، وانتقلت أسرتها للعيش في القاهرة لظروف عمل والدها الذي كان يعمل أستاذا جامعيا، وتعتبر هي أول سيدة في تاريخ الجمهورية المصرية تخرج إلى دائرة العمل العام، وكان لها بصمة واضحة في العمل الخيري في القرية، وكانت دائمة الاتصال ببعض أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم، ولم تتوانى عن خدمة أهالي قريتها حتى رحيلها.

وأشار محمود علي، من أبناء تزمنت، إلى أن آخر من أنجبت القرية من المشاهير، كان اللواء أحمد ذكي عابدين، والذي تولى منصب محافظ بني سويف، وكفر الشيخ، ثم عمل وزيراً للتنمية المحلية.