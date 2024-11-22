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غدًا قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في نويبع.. المناطق والمواعيد

07:06 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

قطع التيار أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، اعتزامها قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن بعض المناطق لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة الدورية لكشك الجمعية، و كشك الأمن المركزي، و كشك الصيدلية، بداية من الساعة 8 صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وسيجري فصل التيار بالتتابع بمناطق المخابرات العامة، الشليهات، السوق والمدارس والمساكن بمنطقة الصيدلية، والمنطقة المواجهة لمجلس المدينة.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، لحين استقرار التيار الكهربائي.

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