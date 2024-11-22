الاستعانة بفريق فني لإنهاء أزمة قطع المياه عن مدينة أبوزنيمة

جنوب سيناء – رضا السيد :

قال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جرى الاستعانة بفريق من الفنيين لإصلاح محبس المياه الذي ضرب بالخط الرئيسي المغذي للمدينة، بعد إصلاح الكسر الذي حدث بالخط الـ 800 ميللي.

وأشار رئيس المدينة في تصريح اليوم، إلى قطع المياه عن المدينة لحين إصلاح الكسر والتأكد من كفاءة شبكة خط المياه بعد تجربة ضخ المياه من قبل اللجنة الفنية التي تقوم بأعمال الاصلاح، لإنهاء أزمة قطع المياه بشكل نهائي.

وأكد توفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، وتقوم لجنة الفنيين بالعمل حتى يجري حل الأزمة، مشيرًا إلى أنه يقوم بمتابعة أعمال إصلاح المحبس، مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب داخل الأحياء السكنية.