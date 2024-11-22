الكشف على 1097 مواطنًا في قافلة "حياة كريمة" بالإسكندرية

الإسكندرية- محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 1097 مواطنًا في قافلة طبية بوحدة "بنجر 5" في منطقة برج العرب الطبية المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت قافلة طبية بوحدة "بوحدة "بنجر 5" في منطقة برج العرب الطبية والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفى "برج العرب المركزي".

وأضافت "ندا" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية هي " باطنة، أطفال، أسنان، جراحة، عظام، نساء، تنظيم الأسرة"، من خلال 8 عيادات ثابتة و6 عيادات متنقلة، وشارك فيها 48 فردا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1097 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، واتخا الإجراءات مع الحالات التي تتطلب التحويل إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه جرى خلال القافلة إجراء 146 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و135 تحليلاً بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 174 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قدمت القوافل خدمات التثقيف الصحي لعدد 416 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.