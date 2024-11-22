ضبط طن لحوم ودواجن مخالفة للمواصفات في الدقهلية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من طن لحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي قبل تقديمها للمواطنين داخل المطاعم، موجها بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الطب البيطري ومديرية ومباحث التموين للتفتيش على مختلف أماكن تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية والاشتراطات الصحية.

من جانبه أكد الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري، أنه بالتنسيق مع علي حسن، مدير مديرية التموين والعميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية، قامت حملة مراقبة وتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم بمراكز المنصورة، طلخا، أجا، المطرية، شربين، ميت غمر على مدار خمسة أيام.

وأضاف أنه جرى تحرير 17 محضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن 342 كجم، وتحرير 4 محاضر، والتحفظ على عينات لحوم ودجاج وأجزاء دجاج بوزن 560 كجم ومحضر لحوم ودجاج مخالفة للمواصفات وبها تغير في الخواص بوزن 255 كجم وتم إحالة المحاضر للنيابة لإعمال شئونها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت حملة التفتيش والمراقبة بعضوية الدكتور أحمد الشربينى، الدكتورة عبير شومان الدكتورة هبه رحمو، الدكتورة حنان عبد المنعم، الدكتور محمد الامام، والدكتورة إيناس الشافعي من أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالدقهلية .