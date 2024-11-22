محافظ أسوان يستمع لمشاكل الأهالي في كوم أمبو ويؤكد على تحسين الخدمات -صور

أسوان - إيهاب عمران:

في خطوة تؤكد حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، أدى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان.

وخلال اللقاء الجماهيري الذي أعقب صلاة الجمعة، استمع المحافظ باهتمام بالغ إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد متابعة دورية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها بشكل مستمر. وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الالتقاء المباشر بالمواطنين والوقوف على احتياجاتهم.

وقال المحافظ: "إن تلبية مطالب المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم هي أولوية قصوى بالنسبة لنا. ونعمل جاهدين على دراسة كافة المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية".

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تأتي في إطار خطط الدولة لتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أشاد الأهالي بجهود المحافظ في متابعة مشاكلهم والعمل على حلها، مؤكدين على أهمية هذه الزيارات في تعزيز التواصل بين المواطنين والقيادة المحلية.