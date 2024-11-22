"محمود" اختار الموت شنقًا.. شاب ينهي حياته بطريقة مأساوية في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أنهى شخص فى العقد الرابع من عمره حياته شنقا داخل غرفة منزله بشارع بورسعيد بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية سيئة

وأقدم الشاب على التخلص من حياته بتعليق نفسه بمشنقة علقها فى سقف الغرفة، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بشارع بورسعيد دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شخص يدعى "محمود.ع.ا"،37 عاما، بالتخلص من حياته ووجود جثمانه مدلل على حبل معلق بسقف غرفته.

بسؤال أسرته أكدوا مروره خلال الآونة الأخيرة بحالة نفسية سيئة، ما جعله يقدم على التخلص من حياته بتعليق نفسه بحبل مدلى من سقف غرفته ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.